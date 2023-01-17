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Украинские военные продвигаются вперед около Кременной и Сватово – Гайдай

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1686
Время на прочтение
1 мин
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Украинские военные продвигаются вперед около Кременной и Сватово – Гайдай

Фото: Associated Press

Россияне пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на Сватовском и Кременском направлениях.

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед вблизи Кременной и Сватово в Луганской области, куда враг постоянно подбрасывает силы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Возле Кременной и Сватово ситуация стабильная — наши войска понемногу продвигаются вперед. Туда враг постоянно перекидывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию", — рассказал он.

Он также рассказал, что оккупанты пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на Сватовском и Кременском направлениях.

Ситуация в Луганской области

По данным британской разведки, оккупанты готовятся к возможному наступлению ВСУ в Запорожской и Луганской областях. В последние недели россияне укрепляли оборонные укрепления на временно оккупированных территориях Украины.

Россияне опасаются деоккупации Кременной в Луганской области, поэтому перебросили туда несколько подразделений десантников и танки.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что потеря Кременной будет означать для россиян обвал фронта в Луганской области. Вместо этого для ВСУ – возможность окружить вражескую группировку в районе Соледара на Донетчине.

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Дата публикации
Просмотры
1686
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