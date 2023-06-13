Украинские военные продвигаются вперед: Сырский – об успехах на Бахмутском направлении

Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте, по данным британской разведки.

Силы обороны на Бахмутском направлении продвигаются вперед, а оккупанты теряют позиции.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах", — говорится в его сообщении на странице в телеграмм-канале.

Также он со ссылкой на данные Министерства обороны Британи сообщил, что Россия теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте.

Напомним, военный батальон "Свобода" Нацгвардии Владимир Назаренко рассказал об актуальной ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, украинская армия постепенно продвигается на флангах этого направления, но это дается достаточно тяжело.

В Минобороны Украины добавили, что Силы обороны на Бахмутском направлении прошли через неделю:

Левый фланг – 1,5 км;

Правый фланг – 3,5 км;

Площадь территории, взятой под контроль – 16 кв.км.

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