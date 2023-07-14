Украинские военные продвинулись на Мелитопольском направлении: названо расстояние

Украинские защитники в течение недели продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии, полковник Николай Уршалович.

По его словам, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. недели, которая прошла", — сказал Уршалович.

Оккупанты РФ пытались проводить контрнаступательные действия и пытались восстановить утраченное положение. Впрочем, россияне успеха не добились.

Кроме того, украинские защитники продолжают удерживать позиции на Бердянском направлении. На этом участке фронта за прошедшую неделю оккупанты нанесли по украинским бойцам около 50 артиллерийских ударов.

Как сообщалось, на юге Украины кафиры сосредоточились на глубокой обороне. Также россияне пытаются вернуться на позиции, подтопленные из-за подрыва Каховской ГЭС.

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