Украинские военные продвинулись у Бахмута: подробности от аналитиков ISW

Украинские военные продвинулись к северо-востоку от Курдюмовки, что в 10 километрах юго-западнее Бахмута. Силы обороны продолжают наступление к югу от города и наносят урон врагу. ВСУ также имеют успехи в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, на кадрах с геолокацией, опубликованных 30 октября, видно, что украинские войска продвинулись северо-восточнее Курдюмовки, в 10 км от Бахмута.

Другие геолокированные кадры от 29 октября свидетельствуют, что ВСУ незначительно продвинулись западнее Роботиного в Запорожской области.

По данным украинского Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Бахмуте, а также на Мелитопольском направлении.

Аналитики отметили, что 30 октября Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наземные атаки у Бахмута, однако не было никакого заявления или подтверждения их продвижения.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Андреевки и Клищиевки. По словам командующего Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковника Александра Сырского, военные РФ "существенно усилили свою группировку" под Бахмутом и перешли от оборонных действий к "активным".

Ранее аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута Донецкой области. Отмечается, что 29 октября украинские войска продвинулись под городом за железнодорожный путь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российские зеки роют окопы под Бахмутом! ВСУ это видят и бьют из "Стингера"!

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