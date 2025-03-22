Украинские военные продвинулись в Белгородской области: детали от ISW

Украинские вооруженные силы незначительно продвинулись в западной Белгородской области РФ. Тем временем русские войска продвинулись на севере Сумской области.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики со ссылкой на российских "военных коров" сообщают, что украинские войска продвигались к юго-западу от Демидовки, расположенной к северо-западу от Белгорода вдоль международной границы. Отмечается, что небольшие группы пехоты Сил обороны атакуют у Демидовки, Графовки и Прилесья.

Впрочем, российская оккупационная армия продвигается в Сумскую область. Успехи неприятеля фиксируют на севере области.

"21 марта российские войска продолжали атаковать Басовку (к северо-востоку от города Сумы. Российский "милблогер" заявил, что украинские войска контратакуют возле Юньковки", — говорится в отчете американских аналитиков).

Читайте также: