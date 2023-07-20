Украинские военные "прогрызают" российскую оборону на Мелитопольском направлении — Нацгвардия

Защитники ежедневно продвигаются на несколько сотен метров и закрепляются на занятых рубежах.

Украинские защитники "прогрызают" оборону российских оккупантов на Мелитопольском направлении и не дают врагу вернуться на утраченные позиции.

Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович.

По его словам, на Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии совместно с подразделениями ВСУ продолжают наступление.

Так, украинские наши штурмовые группы продолжают постепенное движение на юг и юго-восток в сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага. Россияне в сутки наносят по 25 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и несколько авиаударов.

"Наши солдаты и офицеры буквально "прогрызают" оборону врага. Штурмовые группы действуют в четком взаимодействии с другими подразделениями", — сказал Николай Уршалович.

Отдельно он отметил инженерные подразделения, которые своими мужественными и профессиональными действиями обеспечивают успех во время наступательных действий Украины.

"Ежедневно у нас есть продвижение на несколько сотен метров. На достигнутых рубежах наши подразделения закрепляются и не дают возможности противнику вернуть утраченные позиции с помощью контратак", — добавил Уршалович.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские военные на юге понемногу, но уверенно продвигаются вперед. Кульминация под Мелитополем и Бердянском придет тогда, когда враг будет истощен, что позволит сформировать определенные места для успешного наступления.

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