Украинские военные проникают вглубь на Запорожском направлении — ISW

Украинские силы, вероятно, очистили российские позиции между Роботино и Новопрокоповкой, предполагают аналитики.

Украинские войска углубляют свое проникновение в Запорожскую область и штурмуют Новопрокоповку – прифронтовое село в 1,5 км южнее Роботиного.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики ссылаются на видео с геолокацией, опубликованное 23 сентября. На нем видно, как бойцы 70 полка устраивают засаду и убивают двух украинских пехотинцев на северо-восточной окраине Новопрокоповки, что указывает на то, что украинские силы, вероятно, очистили российские позиции между Роботино и Новопрокоповкой.

"Несколько российских источников сообщили, что 22 сентября российские войска отразили украинскую атаку на северную Новопрокопку. Это первая подтвержденная украинская наземная атака в непосредственной близости от Новопрокоповки", — говорится в сообщении.

Ситуация возле Новопрокоповки Запорожской области. ФОТО: ISW

Напомним, по данным ISW, во время контрнаступления на западе Запорожской области ВСУ уничтожили российскую 810 отдельную бригаду морской пехоты.

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