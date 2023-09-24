Украинские военные проникают вглубь на Запорожском направлении — ISW

Украинские силы, вероятно, очистили российские позиции между Роботино и Новопрокоповкой, предполагают аналитики.
Украинские войска углубляют свое проникновение в Запорожскую область и штурмуют Новопрокоповку – прифронтовое село в 1,5 км южнее Роботиного.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики ссылаются на видео с геолокацией, опубликованное 23 сентября. На нем видно, как бойцы 70 полка устраивают засаду и убивают двух украинских пехотинцев на северо-восточной окраине Новопрокоповки, что указывает на то, что украинские силы, вероятно, очистили российские позиции между Роботино и Новопрокоповкой.
"Несколько российских источников сообщили, что 22 сентября российские войска отразили украинскую атаку на северную Новопрокопку. Это первая подтвержденная украинская наземная атака в непосредственной близости от Новопрокоповки", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным ISW, во время контрнаступления на западе Запорожской области ВСУ уничтожили российскую 810 отдельную бригаду морской пехоты.
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