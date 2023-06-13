Украинские военные провели контрударные действия и выбили противника с позиций на двух направлениях — ВСУ

Инициатива на Сватовском и Купянском направлениях полностью находится на стороне Сил обороны Украины.

Вооруженные силы провели на Купянском и Сватовском направлениях успешные контрударные действия и взяли под контроль важные высоты.

Об этом рассказал командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на этих направлениях Силам обороны удалось полностью стабилизировать ситуацию.

"После отражения нашествия врага ВСУ провели контрударные действия и выбили противника с ряда позиций, закрепившись и взяв под контроль важные высоты. Идет активная оборона, поскольку противник периодически пытается штурмовать группами при поддержке бронированной техники и артиллерии", — отметил он.

Федоренко подчеркнул, что украинские артиллеристы ведут эффективную контрбатарейную борьбу. Поэтому инициатива полностью находится на стороне сил обороны Украины.

Как сообщалось ранее, украинская армия на Бахмутском направлении продвигается вперед, а российские кафиры теряют позиции. Об успехах рассказал 13 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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