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Украинские военные провели подготовку по выявлению вражеских пунктов управления: детали

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Украинские военные провели подготовку по выявлению вражеских пунктов управления: детали

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация в операционной зоне сил обороны на южнобукском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но, под влиянием украинских активных действий, вынужден обустраивать новые, на большем удалении от нынешней линии фронта.

Украинскими военными проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установления мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько украинских воинов ежедневно гибнет на войне с Россией. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наших воинов погибло в пять раз меньше, чем российских оккупантов.

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