Украинские военные провели спецоперацию в Крыму: в ГУР рассказали важные подробности (видео)

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта.

Украинские военные провели спецоперацию в Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО.

“Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг. Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий”, — рассказали в разведке.

В то же время, оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

"Украинские Силы Обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы", — подчеркнули в ГУР МО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "В Крыму подняли украинский флаг!"

Напомним, что спецоперация, в рамках которой украинские военные утром 24 августа совершили высадку в Крыму, продолжается.

Читайте также: