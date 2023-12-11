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Украинские военные провели успешные контратаки: разведка – о ситуации вокруг Авдеевки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Украинские военные провели успешные контратаки: разведка – о ситуации вокруг Авдеевки

Украинские военные. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Битва за Авдеевку остается самой острой на фронте.

Украинские военные, вероятно, провели успешные локальные контратаки и лишили российских оккупантов полного контроля над селом Степное, что вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает Минобороны Британии, посылая на разведку.

Разведчики подчеркивают, что именно здесь, в селе Степное, Россия пытается взять в окружение ВСУ и "ее хорошо защищенную промышленную зону".

"В течение последней недели Авдеевка Донецкой области продолжает оставаться ареной острейших боевых действий на фронте", — говорится в отчете.

Западная разведка, ссылаясь на официальные украинские публичные данные, напомнили, что в некоторые дни, приближаясь к 40 процентам, все боевые столкновения, вероятно, происходили в этом небольшом секторе.

"Наступления россиян продолжали характеризоваться в основном пехотными штурмами, часто подразделениями "Шторм-С", — добавили разведчики.

Напомним, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что в Авдеевке россияне пытаются оцепить ВСУ на трех направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
627
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