Украинские военные пытались уволить Запорожскую АЭС: Times раскрыло детали штурма

Бойцы попытались взорвать десант и штурмовать ЗАЭС в прошлом году в конце октября.

В октябре 2022-го Вооруженные силы Украины пытались освободить оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС в Энергодаре. Впрочем, эта попытка оказалась неудачной.

Об этом говорится в материале британского издания The Times.

Авторы материала пишут, что в ночь на 19 октября около 600 военных с оружием, в том числе с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами на 30 катерах попытались высадиться на берегу Днепра. Бойцам из элитных войск вроде бы дали приказ начать штурм АЭС.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они (россияне — Ред.) не смогут применить против нас артиллерию, поскольку это атомная станция", — цитирует газета одного из военных ВСУ.

Впрочем, по его словам, оккупанты построили очень плотную оборону, все заменяли. Украинцы не ожидали, что им будут оказывать серьезное сопротивление.

"Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию, начали обстреливать нас прямо на воде", – добавил он.

Как сообщает The Times, пока катера спецназа переплывали по Днепру, украинские военные начали обстреливать позиции армии РФ. В частности, с помощью ракетных систем HIMARS.

"В результате лишь небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они начали трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", — пишет издание.

К слову, официальный Киев никогда не признавал попыток освободить крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Энергодаре, которую россияне оккупировали 4 марта 2022 года. В свою очередь, о попытках ВСУ штурмовать ЗАЭС в конце октября прошлого года сообщали "чиновники оккупационных администраций" и Минобороны России.

Напомним, глава МАГАТЭ РафаэльГросси заявил об отмене планов по созданию зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС. Якобы из-за трудностей с реализацией этого процесса. Он отметил, что в случае ее создания действия организации могли бы трактовать, как "легитимизацию" присутствия войск РФ.

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