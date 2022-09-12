Украинские военные рассказали, какую угрозу несет Черное море при присутствии в нем врага

В Черном море продолжают свое пребывание в ракетно-безопасных для себя районах (близ южного побережья Крыма) 14 боевых кораблей вражеского флота.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Среди них – 4 надводных ракетоносителя, снаряженные уже 26 «Калибрами». Вдруг активизировано присутствие 4 больших десантных кораблей.

Море штормит, а значит, десант, несмотря на его количественное присутствие, качественно не может реализовать сумасшедшие задачи. В то же время море может щедро подбрасывать минные сюрпризы.

Следовательно, не только угрозу ракетных ударов несет Черное море в присутствии в нем врага. Опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья остается актуальной.

«Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, ограничениями правового режима военного положения, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней. Будьте бдительны и сознательны, доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации. Мы вместе способны преодолеть все! И вместе победим», – говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.

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