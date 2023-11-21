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Украинские военные с помощью дронов подбили два бронированных вражеских тягача (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Украинские военные с помощью дронов подбили два бронированных вражеских тягача (видео)

Уничтожение вражеской техники / Фото: скриншот с видео

В Сухопутных силах отметили, что это результат работы 3-й отдельной танковой бригады.

Силы обороны Украины обнаружили вражеские бронированные тягачи и с помощью дронов нанесли по ним удары. Кроме того, воины ВСУ уничтожили "Гвоздиками" вражескую пушку. Этот процесс удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили несколько единиц бронированной техники россиян и ударили по ней. Техника окупантов была уничтожена или повреждена.

Также ВСУ сбросили взрывчатку с дронов на пехоту противника.

В Сухопутных силах отметили, что это результат работы 3-й отдельной танковой бригады.

Гаубицы и дроны Железной бригады — адский для врага тандем

Самоходные гаубицы и дроны Железной бригады давно стали адским для врага тандемом. Очередные эпизоды начинаются с уничтожения нашими «гвоздиками» вражеской пушки. Такую жирную цель недавно обнаружили бойцы батареи управления и артиллерийской разведки. Причем это подразделение не только корректирует артиллерию, но и собственными силами крушит оккупантов. Боевые «мавики» сбрасывают на головы рашистов кумулятивные заряды (для техники), гранаты и другую взрывчатку. Захватчикам – гореть!

Опубликовано 3 отдельная танковая Железная бригада Понедельник, 20 ноября 2023 г.

"Самоходные гаубицы и дроны Железной бригады давно стали адским для врага тандемом. Очередные эпизоды начинаются с уничтожения нашими "Гвоздиками" вражеской пушки. Такую жирную цель недавно нашли бойцы батареи управления и артиллерийской разведки. Причем это подразделение не только корректирует артиллерию, но и собственными силами крушит оккупантов. Боевые "мавики" сбрасывают на головы рашистов кумулятивные заряды (для техники), гранаты и другую взрывчатку. Захватчикам – гореть!" – говорится в сообщении под видео.

Напомним, в ВСУ показали, как оккупанты "спасают" своих товарищей после ударов Сил обороны. Ожидаемо, что российские военные просто убегают, чтобы спастись самим.

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Дата публикации
Просмотры
641
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