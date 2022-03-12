Украинские военные сбили два вертолета оккупантов над Скадовским районом (видео)

Украинские военные сбили два вертолета оккупантов над Скадовским районом (видео)

Одному из пилотов удалось выжить.

Украинские военные 12 марта сбили два вертолета российской армии над Скадовским районом Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, что где-то среди поля лежат обломки вражеской авиации, там наблюдается пожар. Автор ролика также показал бортовые номера одного из вертолетов российской армии – RF 1340.

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Один из пилотов выжил и его доставили в больницу, сообщил спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Два рашистских вертолета сбили над Скадовским районом на Херсонщине. Один из пилотов выжил, везут в больницу", – говорится в сообщении.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото документов одного из сбитых российских пилотов.

Напомним, как сообщили в прокуратуре, Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики".

На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессорки.