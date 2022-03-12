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Украинские военные сбили два вертолета оккупантов над Скадовским районом (видео)

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Украинские военные сбили два вертолета оккупантов над Скадовским районом (видео)

Скриншот с видео

Одному из пилотов удалось выжить.

Украинские военные 12 марта сбили два вертолета российской армии над Скадовским районом Херсонской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, что где-то среди поля лежат обломки вражеской авиации, там наблюдается пожар. Автор ролика также показал бортовые номера одного из вертолетов российской армии – RF 1340.

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Один из пилотов выжил и его доставили в больницу, сообщил спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Два рашистских вертолета сбили над Скадовским районом на Херсонщине. Один из пилотов выжил, везут в больницу", – говорится в сообщении.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фото документов одного из сбитых российских пилотов.

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Напомним, как сообщили в прокуратуре, Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики".

На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессорки.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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