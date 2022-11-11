Украинские военные сбили на Запорожье два вражеских вертолета и "закобзонили" более 50 оккупантов

Украинские военные в районе населенного пункта Днепровка в Запорожской области уничтожили вражеский вертолет Ми-8.

Украинские силы обороны сбили в Запорожской области вражеский вертолет Ми-8. А в районе города Энергодар поразили пункт управления врага — погибли более 50 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как стало известно, за текущие сутки украинские военные уничтожили в Запорожской области вертолет Ми-8, а также Ка-52. Кроме того, на "концерт" к Кобзону отправились более 50 оккупантов, еще 40 получили ранения.

“В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика. Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

Успехи украинских военных на фронте

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опросное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Доне.

Еще на юге украинские военные "закобзонили" 32 оккупантов и уничтожили три склада с боеприпасами.

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