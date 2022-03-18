Украинские военные сбили над Киевщиной очередной вражеский самолет СУ-34

Экипаж истребителя, вероятно, не успел катапультироваться.

Украинские войска противовоздушной обороны сегодня, 18 марта, сбили вражеский бомбардировщик СУ-34 над Киевщиной.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Закрываем небо над Киевщиной своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34!" – написал Павлюк в Телеграмме.

По его словам, самолет сбит с использованием переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер".

"Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории", — отметил глава Киевской ОВА.

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