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Украинские военные сбили над Одесской областью российскую ракету

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Ракету сбило воздушное командование "Юг".

Воздушные Силы ВСУ сбили в небе над Одесской областью российскую ракету.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Вот и подробности. Минус вражеская ракета над Одесщиной. Врагу – ад! Благодарность воздушному командованию "Юг"!", — написал Братчук в Facebook.

Напомним, в течение 27 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили:

  • 4 российских самолета;
  • 1 российский вертолет;
  • 2 российских БпЛА;
  • 2 российские крылатые ракеты.

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