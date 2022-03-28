Украинские военные сбили над Одесской областью российскую ракету

Ракету сбило воздушное командование "Юг".

Воздушные Силы ВСУ сбили в небе над Одесской областью российскую ракету.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Вот и подробности. Минус вражеская ракета над Одесщиной. Врагу – ад! Благодарность воздушному командованию "Юг"!", — написал Братчук в Facebook.

Напомним, в течение 27 марта Воздушные Силы ВСУ уничтожили:

4 российских самолета;

1 российский вертолет;

2 российских БпЛА;

2 российские крылатые ракеты.

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