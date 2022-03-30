Украинские военные сбили одну из крылатых ракет, которая летела в сторону Хмельнитчины

Украинские военные сбили одну из крылатых ракет, которая летела в сторону Хмельнитчины

Ракету удалось сбить ракетой класса "воздух-воздух".

В ночь на среду, 30 марта, украинские военные сбили одну из крылатых ракет оккупанта страны-агрессора, которая летела в сторону Хмельницкой области.

Об этом сообщило воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.

Также читайте Ночью российские оккупанты обстреляли Хмельницкий

Райская ракета летела в сторону объекта гражданской инфраструктуры Хмельницкой области. Ее удалось сбить ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

"С каждым днем, с начала полномасштабной войны, Воздушные Силы и другие подразделения Сил обороны сбивают все больше ракет рашистов, используя все имеющиеся вооружения, в том числе переносные зенитные ракетные комплекты", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 30 марта армия Российской Федерации нанесла три ракетных удара по Хмельницкому. Это первый обстрел города с начала русской войны в Украине, 24 февраля. Оккупанты РФ варили по промышленным объектам области. Информация о пострадавших проверяется.

Читайте также: