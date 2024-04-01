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Украинские военные сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост" над Черным морем

Украинские военные сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост" над Черным морем

ВСУ уничтожили над Черным морем ударно-разведывательный дрон россиян / Фото: Укринформ

Стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов.

В течение дня, 1 апреля 2024, воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Российский дрон "Форпост" уничтожен в акватории Черного моря.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини" отметил, что "Форпост" — один из самых дорогих беспилотников врага. Стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов.

Евлаш уточнил, что беспилотник может нести разную боевую нагрузку и в течение длительного времени выполнять боевые задания вдоль линии столкновения.

Дрон является аналогом Bayraktar, поскольку он достаточно велик, может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей.

Напомним, оккупационная армия России систематически атакует Киев ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Только с начала этого года в направлении столицы враг применил около 187 средств поражения.

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