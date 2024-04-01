Украинские военные сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост" над Черным морем

В течение дня, 1 апреля 2024, воины зенитной ракетной Одесской бригады уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост".

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Российский дрон "Форпост" уничтожен в акватории Черного моря.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини" отметил, что "Форпост" — один из самых дорогих беспилотников врага. Стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов.

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Евлаш уточнил, что беспилотник может нести разную боевую нагрузку и в течение длительного времени выполнять боевые задания вдоль линии столкновения.

Дрон является аналогом Bayraktar, поскольку он достаточно велик, может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей.

Напомним, оккупационная армия России систематически атакует Киев ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Только с начала этого года в направлении столицы враг применил около 187 средств поражения.

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