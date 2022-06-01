Украинские военные сбили под Изюмом российский "Аллигатор": детали

Данные об сбитии «Аллигатора» подтвердила разведка.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А ныне благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в сообщении в Facebook.

"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК «Игла»", — рассказал военнослужащий бригады Иван/

На видео – фрагмент работы мобильной огневой группы зенитно-ракетного артдивизиона 93 бригады Холодный Яр, который сегодня днем сбил российский вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор».

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Напомним, что президент Владимир Зеленский сказал, что уже на следующей неделе ожидает хороших новостей по поставкам оружия в Украину.

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