Украинские военные сбили российские самолет, крылатую ракету и БпЛА

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

В среду, 6 апреля, в небе над Украиной были сбиты три российских воздушных цели.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", — говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что "ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам".

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