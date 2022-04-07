Украинские военные сбили российские самолет, крылатую ракету и БпЛА

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.
В среду, 6 апреля, в небе над Украиной были сбиты три российских воздушных цели.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
"Зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один самолет. Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении", — говорится в сообщении.
В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что "ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам".
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