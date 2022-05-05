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Украинские военные сбили российскую крылатую ракету над Сумщиной

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Украинские военные сбили российскую крылатую ракету над Сумщиной

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Украинская ПВО 5 мая сбила крылатую ракету над Сумской областью, которую запустили оккупанты.

Российские военные продолжают запускать ракеты по территории Украины. Одну из вражеских крылатых ракет сбили украинские защитники Роменского района Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации – глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня, 5 мая, наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом! Сумщина – северный форпост Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, сколько еще оккупанты смогут бомбить Украину.

Ранее Арестович объяснил массированные ракетные удары российских оккупантов.

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