Украинские военные сбили Су-35: как пылает российский истребитель (обновлено)

Российский Су-35. / © Associated Press

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В субботу, 7 июня, украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 .

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35", - говорится в сообщении.

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Больше деталей украинские военные не сообщили.

Дата публикации 12:04, 07.06.25 Количество просмотров 34 ВСУ сбили Су-35: как пылает российский истребитель

Напомним, 1 июня украинская Служба безопасности провела операцию "Паутина". БпЛА поразили цели на четырех аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново", которые находятся в тылу. В результате ударов поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

По информации разведки Эстонии, повредившие во время атаки бомбардировщики РФ Ту-95 были готовы к ракетным ударам по Украине. Полностью уничтожены по меньшей мере семь дальних бомбардировщиков, а повреждены - по меньшей мере два дальних бомбардировщика.

Тем временем атака РФ по Украине 6 июня доказала, что россияне действительно имеют высокие потери в стратегической авиации. Ведь им удалось поднять только 7 стратегических бомбардировщиков, которые пришлось максимально скачать.

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