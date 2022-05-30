Украинские военные сбили уникальный вертолет РФ (фото)

Украинские военные сбили уникальный вертолет РФ. Его разрабатывали специально для военного командования страны-агрессора.

Об этом со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации написал советник министра МВД Антон Геращенко.

“Украинские военные сбили уникальный вертолет рашистов МИ-35МС, который разрабатывался специально для военного командования. Стоимость такой "птички" — около 36 млн долларов”, — подчеркнул Антон Геращенко.

Напомним, что военные перешли в контрнаступление, которое позволит освободить Херсон и окружить криворожскую группировку.

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