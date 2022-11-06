Украинские военные сократили армию РФ на 57 россиян и два танка на юге

Украинская штурмовая и армейская авиация отработала по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах, соответственно.
А бомбардировщики и истребители работали по скоплению вражеской техники в районе Снегиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в социальных сетях.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденске.
Установлено, что по итогам 255 боевых суток на нашем направлении вражеская армия сокращена на 57 россиян, два танка, две крупнокалиберные гаубицы, три единицы автобронетехники. Повреждена еще одна пушка-гаубица и два автомобиля.
Напомним, что ранее боец ВСУ с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил российский танк. Воин вышел на дорогу и попал в двигавшихся вперед оккупантов.
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