Украинские военные сократили российское войско на 151 человек и более 40 танков

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

В небе над Чаривным, на Херсонщине, уничтожен вражеский штурмовик Су-25, а в районе Мураховки, на Николаевщине — пресекли попытку воздушной разведки кафиров — 2 "Орланы-10" сбиты.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 210 огневых задач по пункту управления вражеским войском в Бериславском районе, ячейках сил и техники в районе Гавриловки и Чернобаевки, Дарьевскому мосту и понтонной переправе возле Новой Каховки. Также в Новой Каховке огненным контролем остановлены ремонтные работы на мосту и поражена колонна военной техники, которая готовилась к переправке через Днепр.

Количество россиян сокращено на 151 человек, а военной техники – более 40 единиц. Среди них: 7 танков и 19 единиц автобронетехники, 4 гаубицы, в том числе самоходных "Мста-С" и обычных "Мста-Б", еще две самоходные гаубицы "Акация", четыре самоходных артустановки.

В разведывании данные предварительных поражений свидетельствуют, что уничтожены еще 62 россиянина, шесть бронированных машин, подтверждено поражение склада с боеприпасами в Благодатном, пункта управления седьмой десантно-штурмовой дивизии в Чернобаевке.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи.

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