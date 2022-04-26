Украинские военные создали для врага в Запорожской области "злое село" и останавливают все попытки провести разведку боем

Украинские военные создали для врага в Запорожской области "злое село" и останавливают все попытки провести разведку боем

На Запорожском направлении, перед Гуляйполем – родиной легендарного Нестора Махно – росийские оккупанты концентрируют ударную группировку, а город под постоянными обстрелами вражеской артиллерии и авиации.

Гуляйполе уже пробовали атаковать рашисты небольшими силами, но затея для врага обернулась потерями техники и личного состава, говорится в ТСН.

В самом центре, вместо балкона многоквартирного дома - дыра после попадания российского артиллерийского снаряда. Другой российский боеприпас полностью разрушил и поджег колоритный ресторан посреди рынка в Гуляйполе. Рашисты, обстреливающие город из гаубиц, танков и минометов, бомбят из воздуха бомбами и ракетами и засыпают жилые кварталы зажигательной химией.

«Вот мы наблюдаем, как на Гуляйполе фосфором посыпают, ну там по большей части — мирное население», — говорят военные.

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По всему городу уничтоженные рашистской артиллерией, бомбами и ракетами десятки частных сооружений, сожженные автомобили и наполовину развалившаяся церковь. Разрушительное российское железо частично завалило стену и чуть не разгромило иконы и портреты церковных вождей московского патриархата. Такие разрушения, массовые убийства украинцев и горе лично благословил Кирилл Гундяев, главный российский поп.

Местные защитники утверждают, что за более чем сто лет извечный враг Украины не изменился. Пулемет “Максим” на памятнике-тачанке легендарного Нестора Махно случайно ли, или по сознательному замыслу скульптора смотрит на восток. Передовая здесь сейчас проходит в нескольких сотнях метров от семейного двора "отца" Махно. Именно оттуда, с востока, залетает бомбить город вражеская авиация. Ее "гоняют" переносными ракетами украинские защитники. «Наши ребята не дремлют, тоже дают им прикурить», – говорят военные.

Хорошо прикурить чуть ли не на границе города украинские воины помогли и российским разведчикам. «Так, как здесь нет ни “Z” ни “V” знаков различия, а какая-то “шахматка” - полностью разведка», — говорят ребята.

На Запорожском направлении российские оккупанты концентрируют ударную группировку

Тремя боевыми машинами пехоты рашисты сунули, очевидно, в разведку боем. После нескольких точных выстрелов украинцев из гранатометов в главной вражеской машине сдетонировал боекомплект, БПМ стала похожа на решето. Башню сорвало, катки отбросило далеко в поле, а экипаж частично превратился в пепел.

Еще одну бронемашину наши воины захватили почти невредимой, а третья БМП успела отойти. Украинские защитники предполагают: желание наступать у россиян стало меньше, но еще не исчезло. «Они еще скапливают силы, перегруппировываются. Гуляйполе кацапы называют "злое село". Ждем», — убеждают военные.

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