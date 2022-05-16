Украинские военные на границе с Россией и новый командующий Сил терробороны ВСУ: главные новости ночи 16 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 16 мая:
- Министерство обороны Украины сообщило, что подразделение территориальной обороны ВСУ города Харькова вышло к государственной границе России. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Читать дальше –>
- Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Читать дальше –>
- Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что принятие законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине состоится в кратчайшие сроки – 18 мая. Читать дальше –>
- Во временно оккупированном Энергодаре вдоль всего периметра Запорожской АЭС российские военные вырыли окопы, разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения. Читать дальше –>
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