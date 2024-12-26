Украинские военные ударили по военно-промышленному объекту армии РФ: детали

На днях Воздушные силы ВСУ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Каменск-Шахтинский в Ростовской области РФ.

Об этом сообщил СтратКом.

Отмечается, что российские военные использовали предприятие для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет, "применяемых для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры, таких как больницы, жилые дома и электростанции".

"Данное огневое поражение – часть всеобъемлющей кампании по ослаблению способностей вооруженных сил РФ реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", – отмечают в Страткоме.

Как сообщалось, этой ночью разные уголки России атаковали беспилотники. Громко было в Воронеже, Волгоградской и Белгородской областях. Местные жители заявили о взрывах, есть обесточивание.

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