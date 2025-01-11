Украинские военные удерживают позиции в Курахово: детали от "Хортица"

Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области, в частности в районе теплоэлектростанции.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, пишет телеканал Киев24.

"По моей информации, там в районе Курахового продолжаются бои. В том числе, украинские позиции держатся на входящей в город Курахово ТЭС, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы пока не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", — сказал спикер ОСУВ "Хортица".

Напомним:

Российские оккупационные войска полностью захватили город Курахово в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Курахово", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Курахово находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

В последнем возведении Генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что россияне пытались прорвать украинскую оборону недалеко от Курахово, но информацию об оккупации города не комментировали.

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