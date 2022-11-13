Украинские военные уменьшили вражеское войско на 40 человек и три авто

В целях подавления огня вражеской артиллерии украинская авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огневое влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра.

По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 россиян и 3 военных автомобиля. Остальные потери противника доразведываются.

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Напомним, что в Мариуполе зафиксировано движение сил кафиров.

Уход "второй армии мира" из Херсона

Российское Минобороны 9 ноября 2022 года отметило, что решило увести свою армию из Херсона. Уже 11 ноября в Москве отчитались об успехах.

В администрации диктатора Владимира Путина Херсон все еще считают российским. Аргументируют это тем, что статус оккупированного региона "закреплен". Поэтому, говорят в Кремле, "нет и не может быть никаких перемен".

Оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонщины заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

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