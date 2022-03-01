Украинские военные уничтожают воздушный флот РФ и наносят авиаудары по колоннам техники: детали

Украинские военные уничтожают воздушный флот РФ и наносят авиаудары по колоннам техники: детали

Украинские защитники оказывают сопротивление оккупантам во всех авиационных гарнизонах.

Воздушные Силы ВСУ за текущие сутки, 1 марта, сбили вертолет и самолет оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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Силами противовоздушной обороны вида, а именно зенитным ракетным подразделением, 1 марта уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов.

Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м воздушных сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

"Воздушные Силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах", — сказано в сообщении.