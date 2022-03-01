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Украинские военные уничтожают воздушный флот РФ и наносят авиаудары по колоннам техники: детали

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Украинские военные уничтожают воздушный флот РФ и наносят авиаудары по колоннам техники: детали

Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинские защитники оказывают сопротивление оккупантам во всех авиационных гарнизонах.

Воздушные Силы ВСУ за текущие сутки, 1 марта, сбили вертолет и самолет оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Силами противовоздушной обороны вида, а именно зенитным ракетным подразделением, 1 марта уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов.

Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м воздушных сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

"Воздушные Силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах", — сказано в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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