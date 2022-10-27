Украинские военные уничтожили 19 вражеских дронов-камикадзе за два часа: подробности

Об этом информируют Воздушные Силы ВС Украины в сообщении Telegram-канала.

Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков «Shahed-136».

17 дронов уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два Shahed-136 уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

Пятнадцать «шахедов» уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой области.

Высокую эффективность боевой работы показало вооружение, предоставленное Украине западными партнерами.

«Спасибо союзникам!», — говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования «Восток» зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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Использование иранских дронов Россией в войне с Украиной

Напомним, что РФ получила 1700 дронов-камикадзе иранского производства "Shahed-136". Впрочем, Москва заказала новые партии, передают в разведке. Тем не менее, Тегеран поставки не в первый раз отрицает. Собственно, и Кремль тоже.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет Тегерану. По его словам, причина — не только сотрудничество с агрессорной Россией, но и ситуация с самолетом МАУ, который "случайно" сбила иранская ракета в 2020-м.

В свою очередь, СМИ сообщают, что Израиль 21 октября нанес ракетный удар по месту, где собирали иранские беспилотники. Кроме того, в Сирии на территории аэропорта Димас хранились иранские боеприпасы и оружие.

Израиль предоставит Украине данные об иранских дронах