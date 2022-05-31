Украинские военные уничтожили 78 россиян и два вражеских "Града"

Украинские военные уничтожили 78 россиян и два вражеских "Града"

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобужском направлении, враг покинул село Николаевка, на севере Херсона.

Это привело к паническим настроениям и деморализовало рашистов в других подразделениях.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки нанесены существенные потери: всего уничтожено 78 россиян, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка «Пион», 2 реактивные системы залпового огня «Град», 5 единиц бронированной и 2 – автомобиль.

Напомним, на Криворожском направлении враг осуществляет контрбатарейную борьбу.

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