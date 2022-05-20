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Украинские военные уничтожили 8 танков и отбили 14 атак врага: продолжаются бои

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Украинские военные уничтожили 8 танков и отбили 14 атак врага: продолжаются бои

Фото: Associated Press

Отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил в сообщении в Facebook.

  • Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
  • Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения. Сейчас продолжаются спасательно-поисковые работы.
  • Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.
  • Отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике.
  • За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков; 14 единиц боевой бронированной техники; 6 единиц автомобильной техники.
  • Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов! Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в суде допросили россиян, которые из "Града" обстреливали Харьковщину.

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