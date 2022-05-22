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Украинские военные уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала

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Украинские военные уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала

Российские пропагандисты показали сюжет о работе расчета самоходного миномета по Северодонецку. Установив точную позицию, украинские бойцы смогли ее уничтожить.

Российская техника разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

“Быстро наказание пришло. Гвардейцы уничтожили вражескую технику, которая разрушила Павлоградский мост и обстреливала Северодонецк. Спасибо российским пропагандистам за наводку. Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего”, — написал Гайдай.

Ранее стало известно, что благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки уничтожили несколько артиллерийских систем российской армии.

Накануне украинские воздушные силы уничтожили три крылатых ракеты и два "Солнцепека" врага.

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