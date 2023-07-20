Украинские военные уничтожили батальон оккупантов "Алга": террорист Гиркин рассказал, как это было

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, как украинские военные уничтожили татарский батальон "Алга" под Угледаром.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

По словам Стрелкова, татары даже не успели начать сражение. Их выстроили для какого-нибудь митинга, после чего они попали под огонь артиллерии ВСУ и были уничтожены.

Вот так Москва и уничтожает малые народы России в этой бессмысленной мясорубке. Не понимаю, почему татары соглашаются в этом участвовать и умирать за идеи российских нацистов”, — прокомментировал Денис Казанский.

Напомним, что в Крыму второй день гремят взрывы на складе боеприпасов.

Читайте также: