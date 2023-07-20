Украинские военные уничтожили батальон оккупантов "Алга": террорист Гиркин рассказал, как это было

Оккупанты попали под прицельный огонь артиллерии.
Террорист Игорь Стрелков-Гиркин рассказал, как украинские военные уничтожили татарский батальон "Алга" под Угледаром.
Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.
По словам Стрелкова, татары даже не успели начать сражение. Их выстроили для какого-нибудь митинга, после чего они попали под огонь артиллерии ВСУ и были уничтожены.
Вот так Москва и уничтожает малые народы России в этой бессмысленной мясорубке. Не понимаю, почему татары соглашаются в этом участвовать и умирать за идеи российских нацистов”, — прокомментировал Денис Казанский.
Напомним, что в Крыму второй день гремят взрывы на складе боеприпасов.
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