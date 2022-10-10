Украинские военные уничтожили четыре десятка россиян и два "Града" на юге

Украинские воины отправили на тот свет 44 россиянина.

Украинской авиацией нанесено 9 ударов по противнику, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач на юге и Украине.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ориентировочные потери противника в сутки равны 44 россиянам, две реактивные системы залпового огня «Град», 4 танка, 10 единиц автобронетехники, 4 миномета 120 калибра.

Повреждены два танка, две бронемашины, самоходная гаубица "Мста-С".

Ситуация на юге Украины

Напомним, что кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий. вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наступательных действий украинских.