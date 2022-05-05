Украинские военные уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов

Авиация воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе.

4 мая противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В ответ за сутки уничтожено девять воздушных целей.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30 – ред.), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов", — говорится в сообщении.

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Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 мая, на Донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Большая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.

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