Украинские военные уничтожили девять воздушных целей российских оккупантов

Авиация воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе.
4 мая противник продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. В ответ за сутки уничтожено девять воздушных целей.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30 – ред.), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 мая, на Донецком направлении основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Большая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов.
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