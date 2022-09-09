Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и паромную переправу в Новой Каховке

Украинской авиацией нанесено 6, а ракетно-артиллерийскими подразделениями 265 точных поражений.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В частности, удары нанесены по реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, понтонным переправам в районе Новой Каховки.
Мосты продолжают находиться под плотным огневым контролем без ремонта и использования.
Потери врага за боевой день составляют 59 россиян, три реактивных системы залпового огня «Ураган» и транспортно-зарядная машина для них, две самоходные пушки артиллерии «Пион», самоходная гаубица «Мста-С», три самоходных артиллерийско-минометных установки -72 и 6 единиц автобронетехники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке.
Ранее военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, как Вооруженным силам удается добиваться успехов на Харьковщине. Известно, что на 8 сентября Украина деоккупировала 20 населенных пунктов в Харьковской области.
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