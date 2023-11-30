Украинские военные уничтожили логово операторов дронов РФ на левом берегу Херсонщины (видео)

По словам автора видео, в результате атаки погиб весь состав операторов.

В Сети опубликовали видео, как украинские защитники уничтожили логово операторов дронов российских войск из группы "Судный день".

Эффективные кадры опубликовал военный обозреватель Юрий Бутусов.

По его словам, на видео показана работа "Птиц Мадяра" и 36-й бригады морской пехоты, нанесшие удар к юго-западу от Новых Лагерей на левом берегу Херсонской области.

Как видно на видео, российские операторы дронов находились в жилом доме в оккупированном населенном пункте. Прилет был настолько мощным, что после удара поднялась пыль, а крыша разлетелась в разные стороны. По словам автора видео, в результате атаки погиб весь состав операторов.

ВСУ уничтожили логово операторов дронов РФ на левом берегу Херсона

Ранее в социальных сетях показали, как украинские бойцы поразили российский ЗРК "Тор" в Запорожском направлении.

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