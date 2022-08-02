Украинские военные уничтожили над Николаевщиной четыре вражеских ракеты

Украинские военные уничтожили над Николаевщиной четыре вражеские ракеты. Пуски ракет оккупанты вели из стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков.
Над Николаевщиной вечером 2 августа украинские военные уничтожили четыре крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Південь".
Как стало известно, ракеты оккупанты запустили из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.
В небе над Николаевщиной их сбили около 17:30.
"Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге", — в который раз напомнили в воздушном командовании "Південь".
Напомним, что в Винницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты.
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