Украинские военные уничтожили над Николаевщиной четыре вражеских ракеты

Украинские военные уничтожили над Николаевщиной четыре вражеские ракеты. Пуски ракет оккупанты вели из стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков.

Над Николаевщиной вечером 2 августа украинские военные уничтожили четыре крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Південь".

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Как стало известно, ракеты оккупанты запустили из российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

В небе над Николаевщиной их сбили около 17:30.

"Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге", — в который раз напомнили в воздушном командовании "Південь".

Напомним, что в Винницкой области ПВО сбила две вражеские ракеты.

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