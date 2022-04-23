Украинские военные уничтожили пункт управления 49 Общевоенной армией РФ

Украинские военные 22 апреля разбили пункт управления 49 Общевоенной армией РФ.

Расположен он был недалеко от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные уточняются. Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле”, — отметили в пресс-службе Главного управления разведки.

Напомним, что российские оккупанты в Рубежном похитили и несколько дней насиловали женщину, пока дома ее ждали дети.

Читайте также: