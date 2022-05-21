Украинские военные уничтожили пять воздушных целей и 20 броневиков российских оккупантов

Украинские военные уничтожили пять воздушных целей и 20 броневиков российских оккупантов

Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным Силам территории.

20 мая российские военные продолжили наносить ракетные удары, пытаясь поразить транспортные развязки и объекты критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.

Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным Силам территории, а ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотных летательных аппарата: «Орлан-10» и «Зал».

Еще один БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и одна крылатая ракета была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется).

Всего за сутки поражено 5 воздушных целей:

3 БпЛА (ОТР);

1 крылатая ракета;

1 неустановленная цель.

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