Украинские военные уничтожили пять воздушных целей и 20 броневиков российских оккупантов

Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным Силам территории.
20 мая российские военные продолжили наносить ракетные удары, пытаясь поразить транспортные развязки и объекты критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в сообщении в Facebook.
Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным Силам территории, а ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотных летательных аппарата: «Орлан-10» и «Зал».
Еще один БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и одна крылатая ракета была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется).
Всего за сутки поражено 5 воздушных целей:
- 3 БпЛА (ОТР);
- 1 крылатая ракета;
- 1 неустановленная цель.
Читайте также:
- Боялась отражения даже в чашке: девочке с изуродованным взрывом лицом провели пластическую операцию
- На Запорожье аграрии просят уже победы, чтобы спасти урожай, но враг засыпает поля и деревни фосфором
- Харьковщина страдает от прилетов: какое состояние раненых у дома культуры в Лозовой