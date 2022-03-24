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Украинские военные уничтожили российский самолет-истребитель, беспилотник и 4 крылатые ракеты

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Украинские военные уничтожили российский самолет-истребитель, беспилотник и 4 крылатые ракеты

Getty Images

Российский бомбардировщик Су-34 был уничтожен в Харьковской области.

Российские оккупанты 24 марта уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, наращивая присутствие беспилотников оперативно-тактического уровня и других для ведения воздушной разведки.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Один БПЛА оперативно-тактического уровня сейчас поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах подчеркнули, что украинская авиация продолжает патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация действует по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям российских войск.

Напомним, российские войска нанесли артиллерийский удар по логистическим складам и нефтебазе в Василькове Киевской области. Из-за этого в столице возникло сильное задымление.

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ТСН.ua

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