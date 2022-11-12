Украинские военные уничтожили штаб врага на Херсонщине: более 30 оккупантов отправились на "концерт к Кобзону"

Украинской авиацией дважды нанесен удар по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники врага.
Подтвержденные потери врага составляют 25 россиян, три самоходных крупнокалиберных гаубицы "Мста-С", шесть единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.
В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика.
Освобождение Херсона от российских военных
Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим. И подчеркнул, что Украина всегда возвращает свое.
Оккупанты во время выхода из Херсона взорвали там телебашню, помещение телеканала "Общественное" и центры радиосвязи и телевещания. А утром был разрушен Антоновский мост.
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