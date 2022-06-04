Украинские военные уничтожили технику оккупантов в Луганской области и сняли это на видео: детали боя

Украинские военные уничтожили технику оккупантов в Луганской области и сняли это на видео: детали боя

Украинские пограничники с позывными "Мускат", "Джонни", "Троянда" вместе с руководителем с позывным "Рубеж" недавно защитили село в Луганской области, которое пытались занять оккупанты, а также нанесли захватчикам потери.

Так, вступив в бой с российскими войсками, украинские защитники уничтожили два вражеских танка, боевую машину пехоты и живую силу.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины 4 июня, а также описали подробности боя.

Так, "Мускат" на передовой позиции заранее обнаружил движение вражеской техники, занял оборону и предупредил собратьев. "Троянда" подбил первый танк оккупантов выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, после чего вражеская бронетехника и пехота открыли огонь и начали разворачиваться для атаки.

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Следующий российский танк, вырвавшийся вперед, остановил "Джонни", повредив выстрелом из ручного гранатомета его гусеницу. Добил вражескую технику "Рубеж ". Современная реактивная граната превратила эту технику и экипаж в кучу обгоревшего металлолома.

На помощь пограничникам подошли собратья из ВСУ и уже совместными усилиями продолжили бой с врагом.

"Пограничники успели "ранить" и третий танк захватчиков, экипаж которого оказался умнее. Вражеская боевая машина, у которой горела башня, начала быстро убегать, а за ней отступила остальная техника и пехота рашистов. Единственное, о чем немножко жалеют пограничники, что в том бою не получилось затрофеить российский танк", – говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, украинские военные на юге сбили российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост" стоимостью 7 млн долл.

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