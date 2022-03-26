Украинские военные уничтожили три российских самолета и один вертолет

Украинские военные уничтожили три российских самолета и один вертолет

Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины в нескольких направлениях.

В течение пятницы, 25 марта, российская армия массированно обстреливала ракетами территорию Украины по нескольким направлениям.

"Только по территории Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины было выпущено шесть крылатых ракет. Часть из них сбила наша противовоздушная оборона, а часть поразила цели. Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализовали, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, и наличие пострадавших", — сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

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В то же время 25 марта были уничтожены три российских самолета, три БПЛА типа "Орлан-10" на Донбассе, один вертолет на стоянке и не менее пяти ракет российских оккупантов.

"Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая, под прикрытием истребителей, нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага", — говорится в сообщении.

ТСН.ua

Напомним:

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