Украинские военные уничтожили военно-морскую логистику РФ в оккупированном Крыму

Военно-морская логистика России во временно оккупированном Крыму практически уничтожена, что существенно усложнило операции РФ в регионе.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 29 декабря.

"Количественный показатель является важным, но более весомым является качественный. Речь не идет только о кораблях, которые РФ потеряла, а о важных этапах, которые теперь считаются пройденными. Одним из таких этапов является то, что россияне покинули Крым в смысле Черноморского флота РФ", – отметил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что Азовское море фактически освобождено от российских боевых единиц, что усложняет деятельность врага в регионе.

Напомним, британская разведка назвала серьезную проблему для военной логистики кафиров. Диверсии на железной дороге со стороны антивоенных активистов и подполья продолжают быть серьезной проблемой для Кремля.

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